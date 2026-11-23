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Onkologu pediatrik nga Armenia, Gevorg Tamamyan, ka shpallur kandidaturën e tij për drejtimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Mes shtatë kandidatëve të tjerë, 39-vjeçari Tamamyan është më i riu në garë.
Ata propozohen nga vendet pjesëmarrëse në organizatë, ndërsa ky i fundit është propozuar nga Botsvana.
Tamamyan është i vetmi që nuk ka mbajtur më parë një pozicion në Kombet e Bashkuara.
Ai e konsideron veten si një person që mund të sjellë një perspektivë të re dhe beson se kjo perspektivë do të ketë rëndësi të veçantë, pasi ndonjëherë njerëzit që punojnë në organizata të tilla e kanë të vështirë të dallojnë mangësitë e tyre, raporton Euronews, transmeton Klan Kosova.
Mjeku thotë se gjatë jetës ekzistojnë mundësi të ndryshme për t'u ardhur në ndihmë njerëzve dhe se OBSh-ja ka pikërisht mjetet e duhura për ta bërë këtë të mundur.
Ai garon me sloganin: "Gjeografia nuk duhet të vendosë se kush jeton."
"Njeriu është njeri. Nuk ka rëndësi se nga vjen", u shpreh ai. /Klankosova.tv