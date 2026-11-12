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Drejtimi i Shërbimit Informativ të Shtetit në Shqipëri i është besuar Esmeralda Hasanit.
Me propozim të kryeminstrit shqiptar, Edi Rama, presidenti Bajram Begaj e drektoi sot Hasanin.
Ndryshe nga emërimet e shkuara të shefave të ShISh, Hasani vjen nga brenda shërbimit, pas dy vitesh nga nisja punë në këtë institucion si drejtoreshë e një departamenti.
Esmeralda Hasani ka studiuar drejtësi dhe të drejtën ndërkombëtare në Universitetin e Milanos-Bicocca.
Pjesë e CV-së së saj janë edhe studimet në planifikimin dhe menaxhimin e projekteve europiane në Europa Cube Innovation Business School, në Bruksel.
Ajo ka qenë sekretare e përgjithshme në ministrinë e Diasporës, e drejtuar atëkohë nga Pandeli Majko.
Nga të dhënat e burimeve të hapura online tregohet se Esmeralda Hasani pesë vite më parë ka mbajtur edhe funksionin e konsulentes pranë Kryeministrisë, me fokus planifikimin e projekteve dhe sigurimin e financimeve, raporton Top Channel, transmeton Klankosova.tv