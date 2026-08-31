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Për katër vite, Jonida Vokshi ishte një nga moderatoret kryesore të “Big Brother VIP Kosova”.
Por, së fundmi ajo njoftoi se në edicionin e pestë nuk do të jetë më pjesë e moderimit të spektaklit.
Pas këtij njoftimi, menjëherë nisën të qarkullojnë zërat se kush do ta zëvendësojë Vokshin përkrah Alaudin Hamitit, i cili, siç duket, do të jetë sërish pjesë e spektaklit edhe këtë vit.
A do të jetë një tjetër moderatore apo një moderator?
Detaje rreth emrit që mund t’i bashkohet Hamitit ka dhënë gazetari Agon Rexhepi në emisionin “Ora 7”.