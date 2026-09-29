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Ministrja e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë, Mimoza Kusari-Lila është deklaruar lidhur me zhvillimet politike në vend, përfshirë çështjen e presidentit, si dhe ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Ajo ka thënë se këto dy çështje duhet të përfundojnë deri më 6 tetor të këtij viti, atëherë edhe kur skadon afati për zgjidhjen e presidentit të vendit.
Kusari-Lila ka thënë se partitë politike duhet të gjejnë konsensus për presidentin për të shmangur zgjedhjet.
Ajo ka shtuar se është interes i Republikës që në këto rrethana të mos shkohet në zgjedhje të reja.
“Deri më 6 duhet të ketë dakrodim për presidentin dhe miratimin e projektligjit dhe veprimet për mbrojtjen në Hagë. Unë mendoj që Qeveria të përgjigjet për draftin në Kuvend, e dyta duhet të komentohet në përmbajtje. Atë draft unë nuk e kam parë. Por, shumë është e rëndësishme që ka nevojë të shqyrtohet përmbajtësisht dhe të shikohen të gjitha mundësitë dhe sa më parë të procedohet.”, ka thënë ajo.
Kusari-Lila ka shtuar se është interes i përbashkët drejtësia në Hagë dhe lirimi i ish-krerëve të UÇK-së. /Klankosova.tv