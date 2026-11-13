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Një moment i tensionuar është shënuar gjatë spektaklit të Big Brother VIP Kosova 5, ku opinionistja Rudina ka kritikuar banoren Arlinda për përdorimin e fjalës “kurtizane” drejt Vjollcës.
Rudina iu drejtua Arlindës duke i thënë se duhet të ketë kujdes me fjalët që përdor, sidomos kur nuk e di kuptimin e tyre.
“Ti nuk e di çka do të thotë kurtizane. Kjo është skandaloze, mos përdor fjalë kur s'ua di kuptimin”, i tha Rudina, teksa ia shpjegoi edhe domethënien e kësaj fjale.
Opinionistja e cilësoi përdorimin e termit si të papërshtatshëm, duke hapur kështu një tjetër diskutim në studio.