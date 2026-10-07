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Kryeministri Albin Kurti, ka reaguar pas zhvillimeve të fundit institucionale në vend, duke e vënë theksin edhe te procesi gjyqësor në Hagë dhe apeli i ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Kurti ka deklaruar se Kosova tashmë ka institucione stabile dhe se, me ndryshimet në ligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, do të punohet edhe për procesin e apelit, transmeton Klankosova.tv.
“Do të punojmë bashkë për suksesin e ish-krerëve të UÇK-së në apel”, ka shkruar Kurti.
Pos tjerash, ai uroi qytetarët për zgjedhjen e presidentes së vendit.