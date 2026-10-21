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Kryeministri Albin Kurti, priti në takim Shefin e Zyrës së Bashkimit Evropian, atë të EULEX-it, ambasadorë të shteteve anëtare, si dhe atë të Mbretërisë së Bashkuar.
Sipas komunikatës për media, Kurti pranoi urime për zgjedhjen e presidentes dhe kthimin e stabilitetit institucional, përkatësisht krijimin e kushteve për përqendrim të plotë në planin dhe prioritetet e Qeverisë në mandatin e ri, transmeton Klankosova.tv.
Krahas diskutimeve për vazhdimin e bashkëpunimit dhe reformat, u rikonfirmua mbështetja për përparimin e Kosovës në rrugën drejt integrimit në Bashkimit Evropian.