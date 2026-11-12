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Kryeministri Albin Kurti, vizitën në Francë këto ditë, nuk e mbylli pa e shëtitur Muzeun e Versajes.
E kësi fati si të tijin nuk e kishin disa francezë që ia mësynë Kosovës. Kjo sepse Muzeu Kombëtar i ka dyert e mbyllura që dy vjet, raporton Klan Kosova.
Asnjë vizitor i huaj e as vendor, nuk arriti të shkel brenda tij që nga 2024-ta për shkak se muzeu iu nënshtrua renovimit.
Por dikush që punoi aty me vjet, ka kritika që puna nuk po merret seriozisht.
Si ky objekt, edhe Teatri Kombëtar që nga 2022-ta qëndron i mbyllur - shkak restaurimi.
E drejtuesit e tij thonë se këtë periudhë e kaluan me sfida.
Afati për përfundimin e punimeve në Teatër është paraparë në qershori i vitit të ardhshëm, ndërkaq për Muzeun akoma nuk dihet.
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