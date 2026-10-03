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Kryeministri Albin Kurti, ka uruar Ditën e Bashkimit të Gjermanisë, e cila shënohet më 3 tetor.
Përmes një postimi në Facebook, Kurti ka rikujtuar historinë e ndarjes dhe ribashkimit të Gjermanisë, duke theksuar rëndësinë e 3 tetorit 1990, kur Gjermania Lindore iu bashkua Republikës Federale të Gjermanisë.
Kurti ka përmendur edhe rënien e Murit të Berlinit më 9 nëntor 1989 dhe periudhën e Luftës së Ftohtë, gjatë së cilës Gjermania ishte një nga pikat kryesore të përplasjes mes Lindjes dhe Perëndimit.
Sot e kujtojmë dhe e urojmë Ditën e Bashkimit të Gjermanisë, që populli gjerman e quan Tag der Deutschen Einheit dhe e cila shënohet si Dita Kombëtare e Gjermanisë.
Kjo ditë i referohet 3 tetorit të vitit 1990, kur Gjermania u ribashkua formalisht pasi Republika Demokratike e Gjermanisë (Gjermania Lindore) u shua duke iu bashkuar Republikës Federale të Gjermanisë (Gjermanisë Perëndimore). Ky bashkim u formalizua njëmbëdhjetë muaj pas rënies së Murit të Berlinit, më 9 nëntor 1989, që fizikisht e kishte ndarë Berlinin në dysh, kurse simbolikisht edhe vetë Gjermaninë.
Gjermania kishte qenë e ndarë që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore: pasi e kishin mposhtur regjimin nazist, Aleatët e kishin ndarë Gjermaninë mes tyre në katër zona kontrolli - zona amerikane, zona britanike, zona franceze dhe zona sovjetike. Më 7 tetor 1949, në zonën sovjetike u formua Republika Demokratike e Gjermanisë, një shtet satelit i Bashkimit Sovjetik, i cili ndër vite shkoi duke u izoluar dhe duke u kthyer në një shtet policor që e vëzhgonte dhe mbante dosje për çdo të tretin qytetar të tij.
Që pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, në një rivalitet të vazhdueshëm forcash të balancuara mes Aleatëve të dikurshëm, bota u përfshi nga Lufta e Ftohtë. Për më shumë se katër dekada, bota qëndroi e polarizuar politikisht mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj në njërin krah si dhe Bashkimit Sovjetik dhe aleatëve të tij në anën tjetër, mes Perëndimit dhe Lindjes si hemisfera gjeopolitike, mes Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO) dhe Paktit të Varshavës si aleanca ushtarake, mes kapitalizmit dhe komunizmit si ideologji, mes demokracisë dhe diktaturës si forma qeverisjesh.
Kështu, territori gjerman, u shndërrua në fushëbetejë përplasjesh dhe kufi kampesh politike me shtrirje botërore. Bashkimi i dy shteteve gjermane i njohur edhe si Ribashkimi i Gjermanisë, ishte një trofe politik i natyrshëm në fund të Luftës së Ftohtë. Por lufta mes demokracive dhe autokracive nuk ka marrë fund, meqë betejat mes tyre zhvillohen çdo ditë në një vijë fronti të gjatë nga Rusia në Ukrainë dhe nga Britania e Madhe në vendet e Bashkimit Evropian, nga ShBA-të në Turqi dhe nga Atlantiku në Ballkan.
Bashkimi i Gjermanisë më 1990, është një kapitull shumë i rëndësishëm në historinë moderne politike të Evropës, tek i cili lexojmë fitoren e demokracisë ndaj regjimeve autoritare, por tek i cili shohim edhe referencën e shembullit të fuqisë paqendërtuese dhe prosperuese të bashkimit politik dhe kombëtar.
Sepse politika pa historinë është e verbër, ndërsa aspiratat politike pa kujtesë të kthjelltë dhe vetëdije të lartë nuk mund të drejtohen në kahjet dhe shpejtësitë e duhura për jetësimin e vullneteve politike.