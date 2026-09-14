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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, uron që ish-krerët e UÇK-së të kthehen të lirë në Kosovë pas verdiktit që pritet të shpallet të mërkurën në Hagë.
Në mbledhjen e parë të Qeverisë, Kurti ka deklaruar se lufta e UÇK-së ishte çlirimtare dhe kundër një pushtuesi që kreu krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, raporton Klankosova.tv.
“Për ne është gjithçka e qartë. Populli i Kosovës dhe rezistenca, si dhe lufta jonë, kanë qenë qartazi çlirimtare dhe kundër një pushtuesi, i cili kreu krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Besojmë dhe urojmë që edhe verdikti i së mërkurës të jetë në përputhje me këtë të drejtë dhe drejtuesit e UÇK-së të kthehen të lirë në vendin e tyre dhe pranë familjeve”, ka deklaruar Kurti.
Të mërkurën pritet të shpallet verdikti për ish-presidentin Hashim Thaçi dhe ish-krerët e tjerë të UÇK-së, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi, në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë./Klankosova.tv