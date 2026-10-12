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Kryeministri Albin Kurti ka pritur sot në takim senatoren amerikane, Jeanne Shaheen, dhe senatorin, Dick Durbin, në vizitën e tij të parë në Kosovës.
Përmes një postimi në Facebook, shefi i qeverisë bëri të ditur se senatorët e uruan për mandatin e ri dhe zgjedhjen e presidentes.
“Kanë dhënë mbështetje të vazhdueshme për Kosovën dhe kanë kontribuuar në forcimin e marrëdhënieve tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ta kërkova përkrahje për anëtarësimin në NATO, si dhe për shndërrimin e Bondsteel-it në bazë të përhershme ushtarake”, ka shkruar Kurti, njofton Klankosova.tv.
Mes tjerash, kryeministri tha se paqja dhe siguria në Kosovë janë të qëndrueshme, por shqetësuese janë veprimet e deklaratat kërcënuese të Serbisë, përfshirë këtu mbrojtja e hapur dhe e ndërsjellë midis ish presidentit autoritar Aleksandar Vuçiq dhe kryekriminelit terrorist Milan Radoiçiq.
“Me senatorët Shaheen dhe Durbin, biseduam edhe për reformat në arsim dhe vettingun në drejtësi, për krijimin e Byrosë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme. Përgjatë pesë vjetëve të fundit eksporti i shërbimeve të TIK-ut është pesëfishuar dhe aktualisht ky sektor përbën 6% të Bruto Produktit Vendor. Ekonomia jonë vazhdon të rritet me mbi 4%, ndërsa ky mandat qeverisës do të jetë i hekurudhave, digave, industrisë së mbrojtjes, e stadiumeve sportive drejt Lojërave Mesdhetare Prishtina 2030”, përfundoi Kurti./Klankosova.tv