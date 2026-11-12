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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti është takuar me homologun e tij hungarez, Peter Magyar.
Takimi mes tyre ka ndodhur në margjinat e Samitit të Komunitetit Politik Evropian që po mbahet në Dublin të Irlandës.
Kurti ka thënë se të dy i kanë uruar njëri-tjetrit zgjedhjen e tyre në krye të qeverive të dy shteteve, derisa ka shtuar se është i interesuar për një intensifikim të marrëdhënieve dypalëshe.
“Jemi të interesuar për një intensitet të ri në marrëdhëniet dypalëshe, duke zgjeruar e thelluar bashkëpunimin në një sërë sferash, nga arsimi tek ekonomia. Hungaria është një nga kontribuueset më të mëdha me trupa në kuadër të KFOR-it dhe ka rol të rëndësishëm për paqen dhe sigurinë rajonale.”, ka shkruar Kurti.
Ai ka thënë se Budapesti është një nga qendrat e rëndësishme të rrugës së Kosovës për proceset integruese.
“Sa më e integruar dhe më e fortë institucionalisht të jetë Republika jonë aq më stabile e më prosperuese do të jetë e ardhmja evropiane e Ballkanit Perëndimor dhe Budapesti është një nga qendrat e rëndësishme në rrugën euro-atlantike të Kosovës.”, ka thënë Kurti. /Klankosova.tv