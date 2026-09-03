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Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka pritur në takim ish-ministrin e Mbrojtjes të Republikës Federale të Gjermanisë, Rudolf , i cili kishte shërbyer në këtë pozitë në periudhën 1998-2002.
Duke e falënderuar për rolin jetik dhe kontributin e çmuar në koordinimin e veprimeve politike dhe ushtarake të Gjermanisë me shtetet tjera intervenuese të NATO-s më 1999, Kurti tha se ish-ministri Scharping i qëndroi pranë popullit shqiptar të Kosovës kur kishte nevojë më së shumti.
“Denoncimi i planit “Patkoi”, sikurse vrasjeve, masakrave, spastrimit etnik dhe gjenocidit të Serbisë ndaj shqiptarëve në luftën e fundit në Kosovë, krahas këmbëngulësisë në argumentimin për ndërhyrjen e NATO-s, janë qëndrime që ish-ministrin e Mbrojtjes të Gjermanisë, Rudolf Scharping, e vendosin në anën e drejtë të historisë përgjithmonë”, tha kryeministri.
Në librin “Wir dürfen nicht wegsehen: Der Kosovo-Krieg und Europa”, që përfshin ditarin me kujtime, ai dokumenton vuajtjet e shqiptarëve dhe krimet monstruoze të regjimit të Sllobodan Millosheviqit.