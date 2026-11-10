Lajmet e fundit
Kryeministri Albin Kurti, është takuar me kryetarin e Parisit, Emmanuel Grégoire, me të cilin ka diskutuar për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe kryeqytetit francez.
Takimi është zhvilluar pas pjesëmarrjes së Kurtit në Forumin e Paqes në Paris, ku ai ishte pjesë e panelit “Making Peace Last: Rebuilding Societies After War”.
Përmes një njoftimi, bëhet e ditur se Kurti e ka falënderuar Grégoire për pritjen, si dhe ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e Francës ndaj Kosovës.
Gjatë takimit, Kurti ka prezantuar programin e Banimit të Përballueshëm dhe Social, si dhe projektin e Banimit Social Adekuat, i cili pritet të shtrihet në 21 komuna të Kosovës.
“Me kryetarin Grégoire, i cili është një nga anëtarët e aleancës evropiane të kryetarëve të bashkive për banim (Mayors for Housing Alliance), biseduam për përvojat dhe mundësitë e ndërveprimit konkret”, ka deklaruar Kurti.
Ai ka theksuar se Kosova është e interesuar të forcojë lidhjet me Parisin përmes bashkëpunimit praktik në shërbim të qytetarëve, transmeton Klankosova.tv.
Kurti ka përmendur gjithashtu mundësitë e shkëmbimeve kulturore, duke përfshirë ekspozita, filma, ngjarje letrare dhe prezantimin e artistëve nga kryeqyteti francez në Kosovë.
Sipas tij, mërgata dhe profesionistët kulturorë të Kosovës mund të luajnë rol të rëndësishëm në lehtësimin e këtyre shkëmbimeve.