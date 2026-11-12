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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është takuar me ministren e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Irlandës, Helen McEntee, në kuadër të Samitit të Komunitetit Politik Evropian (EPC), që po mbahet në Dublin.
Gjatë takimit, sipas njoftimit, palët kanë diskutuar për thellimin e bashkëpunimit ekonomik, tregtar, arsimor dhe kulturor, me theks të veçantë në sektorin e teknologjisë së informacionit.
“Biseduam për thellimin e bashkëpunimit ekonomik e tregtar, arsimor e kulturor, posaçërisht në sektorin e teknologjisë së informacionit, nëpërmjet shtimit të ndërveprimit. Ndërsa shpreha mirënjohjen për ndihmën dhe kontributin e Irlandës për popullin dhe vendin tonë”, tha Kurti.
Kryeministri gjithashtu ka theksuar se Kosova e konsideron të drejtë dhe të merituar marrjen e statusit të vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, si dhe hapjen e negociatave për anëtarësim.
Në këtë drejtim, Kurti ka shprehur pritshmëritë e Kosovës nga presidenca irlandeze e Këshillit të Bashkimit Evropian.