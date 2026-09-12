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Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, nuk mori pjesë në Marshin për Liri, të mbajtur sot në Prishtinë.
Megjithëse nuk është deklaruar, në emër të partisë dje, e të qeverisë sot, u publikuan dy reagime.
Në njoftimin e sotëm, Qeveria e Kosovës falënderoi organizatorët dhe mijëra qytetarët që morën pjesë në marsh, transmeton Klankosova.tv
Sipas komunikatës, qeveria ka shprehur mirënjohje ndaj pjesëmarrësve për, siç thanë, “sjelljen paqësore, paraqitjen dinjitoze dhe qëndrimet e qarta” të shprehura gjatë organizimit, raporton Klankosova.tv.
Edhe pse Kurti mungoi, në mesin e pjesëmarrësve u panë disa deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje./Klankosova.tv