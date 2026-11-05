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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur në takim ministrin e Punëve të Jashtme të Zvicrës dhe kryesuesin e OSBE-së, Ignazio Cassis, me të cilin ka diskutuar për bashkëpunimin bilateral, mbështetjen zvicerane dhe proceset integruese.
Kurti ka bërë të ditur në Facebook se takimi u zhvillua në kuadër të vizitës së Cassis në Kosovë, në kapacitetin e tij të dyfishtë.
Përmes një postimi në Facebook, Kurti ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Zvicrës ndaj popullit dhe shtetit të Kosovës, në zhvillim dhe demokratizim.
Ai e ka falënderuar Cassis-in edhe për zgjatjen e mandatit të Swisscoy dhe rritjen e numrit maksimal të ushtarëve zviceranë në kuadër të KFOR-it.
“Me hyrjen në fuqi të EFTA-s muajin e kaluar shënon një kapitull të ri në tregtinë e lirë, përveçse të mallrave edhe të shërbimeve”, ka shkruar Kurti, duke theksuar avancimin e marrëdhënieve mes dy vendeve.
Në takim është diskutuar edhe për rolin e Zvicrës në proceset integruese të Kosovës, si dhe për zbatimin e standardeve të barabarta në raportimin e OSBE-së dhe përfaqësimin e Kosovës në këtë organizatë.
Kurti ka bërë të ditur se Cassis e ka ftuar në Samitin e Dhjetë të Komunitetit Politik Evropian, që do të mbahet në Cyrih në prill të vitit të ardhshëm.
Ndërkaq, kryeministri ka theksuar se ministri zviceran do të jetë i mirëpritur për vizitë në Shtëpinë e Kosovës në Davos, në janar.