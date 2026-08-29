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Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur sot në zyrën e tij boksieren kosovare Donjeta Sadiku, pas suksesit të saj historik në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”, ku fitoi medaljen e artë pasi mposhti kundërshtaren ruse që përfaqësoi Serbinë.
Kurti bëri të ditur se Sadiku ia ka dedikuar Kosovës medaljen e artë të fituar në këto gara, ndërsa e falënderoi për punën dhe përkushtimin e saj në sportin e boksit.
“Medaljen e artë më tha se ia ka dedikuar Kosovës”, shkroi Kurti në një postim.
Ai e cilësoi fitoren e Sadikut si historike, duke theksuar se ky sukses do të mbahet mend gjatë.
Gjatë takimit, Kurti tha se është diskutuar edhe për përgatitjet e Sadikut për Kampionatin Evropian, i cili zhvillohet muajin e ardhshëm, si dhe për Lojërat Mesdhetare “Prishtina 2030”.