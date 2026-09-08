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Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar ashpër ndaj ceremonisë shtetërore në Serbi për varrimin e ish-gjeneralit serb Ratko Mlladiq, i dënuar për krime lufte dhe përgjegjësinë e tij në gjenocidin e Srebrenicës.
Në një postim, Kurti ka kritikuar institucionet serbe për nderimet që, sipas tij, iu bënë Mlladiqit, duke përmendur përdorimin e aeroplanit qeveritar, flamurit shtetëror, pjesëmarrjen e ushtrisë, ministrave, klerikëve dhe orkestrës.
“Serbia fundjavën e kaloi në përgatitje të asaj që bëri dje: nderime të larta shtetërore për kriminelin e luftës, gjeneralin serb, Ratko Mlladiq, fajtorin e gjenocidit në Srebrenicë të Bosnje e Hercegovinës ku u vranë 8.372 boshnjakë, kryesisht burra e djem, në korrik të vitit 1995”, ka shkruar ai në Facebook, transmeton Klankosova.tv.
“Gjenocidi në Srebrenicë është fakt historik i dëshmuar nga varrezat masive, identifikimet forenzike të mijëra viktimave, dëshmitë e të mbijetuarve dhe dokumentimi i hollësishëm i operacionit të vrasjes dhe fshehjes së trupave, jo interpretim historik apo akuzë politike. Burrat dhe djemtë boshnjakë u ndanë nga familjet, u ekzekutuan sistematikisht dhe u hodhën në varreza masive; pastaj shumë prej trupave të tyre u zhvarrosën e u shpërndanë në varreza dytësore e tretësore për t’i fshehur gjurmët e krimit. Ratko Mlladiq ishte komandanti i kësaj makinerie, jo dëshmitari i saj”.
Ai kritikoi gjithashtu pjesëmarrjen e kreut të Kishës Ortodokse Serbe, Patriarkut Porfirije, në ceremoninë mortore, duke e cilësuar këtë si pjesë të një glorifikimi institucional të figurës së Mlladiqit.
“Sllobodan Millosheviq është quajtur me të drejtë kasap i Ballkanit dhe ky kasap ka pasur shumë thika, por Ratko Mlladiq ishte sëpata e tij kryesore, të cilin e glorifikojnë tash Beogradi zyrtar”.
“Nga varrimi i priftit serb Nikolaj Velimiroviq në maj 1991 e deri te varrimi i Ratko Mlladiqit në shtator 2026, Serbia organizon spektakle morbide për gjakderdhje të ardhshme. Me shërbimin e përlotur fetar të djeshëm të Patriarkut Porfirije te kufoma e Ratko Mlladiqit, Serbia po konfirmohet si teokraci militariste ku politikanët e tyre ftohen për tifozeri klubesh të ndryshme të ligës së njëjtë”.
Ai e përmbylli reagimin me një deklaratë të fortë: “Serbia ka kaluar në adhurim shtetëror të gjenocidit”.