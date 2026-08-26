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Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka folur edhe për ish-krerët e UÇK-së, të cilët po gjykohen në Hagë, duke shprehur besimin e tij në pafajësinë e tyre.
“Lufta çlirimtare e popullit të Kosovës, bartëse dhe organizatore e së cilës ishte UÇK-ja, është luftë e drejtë çlirimtare dhe nuk ka proces gjyqësor, as në vend e as jashtë tij, që mund ta njollosë UÇK-në. Shpresojmë më të mirën dhe dëshirojmë të na kthehen në Kosovë të lirë. Besojmë në pafajësinë e tyre”, ka thënë Kurti.
Ai ka theksuar se çështja e ish-krerëve të UÇK-së është e ndarë nga procesi politik i negociatave me LDK-në për presidentin e vendit. /Klankosova.tv