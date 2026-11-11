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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, pret që qeveria e re në Serbi ta njohë pavarësinë e Kosovës, duke e cilësuar këtë si testin themelor të demokracisë në shtetin fqinj.
Në një intervistë për Radio France Internationale (RFI), Kurti ka shprehur shpresën se Lista Studentore, e cila doli e para në zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit në Serbi, do ta pranojë realitetin dhe do të angazhohet për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, raporton EO, transmeton Klankosova.tv.
“Zgjedhjet i ka humbur në Serbi, Vuçiqi që ka qenë ministër i Millosheviçit. Në anën tjetër nuk e dimë saktësisht se kush ka fituar, për shkak se shumë qëndrime të Listës së Studentëve që i fituan zgjedhjet në mënyrë masive do të mund të kuptohen vetëm pasi të formohet Qeveria e tyre. Uroj që ata ta pranojnë realitetin dhe të vërtetën, ta njohin Kosovën. Ta kuptojnë se nuk ka kthim prapa. Njohja e pavarësisë është testi themelor për demokracinë në Serbi. Demokracitë nuk shkojnë në konflikt me njëra tjetrën, por bashkëpunojnë për interes të përbashkët”, tha Kurti.