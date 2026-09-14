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Qeveria e re sot mbajti mbledhjen e parë.
Kryeministri Albin Kurti, përgjatë fjalimit të tij përmendi çështjet kryesore të vendit, siç është zgjedhja e presidentit, por edhe shpalljen e verdiktit për katërshen e UÇK-së më 16 shtator në Hagë.
Kurti tha se çfarëdo qoftë vendimi, katërshja e UÇK-së për Kosovën janë vetëm çlirimtarë.
Ai theksoi se Serbia ka kryer gjenocid duke vrarë e masakruar qytetarët e Kosovës dhe nuk ka version tjetër.
I pari i Qeverisë së Kosovës uroi që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi të kthehen në Kosovë.