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Kryeministri Albin Kurti ka reaguar pas fitores së Kosovës ndaj Irlandës, duke e cilësuar këtë si një ndeshje të rëndësishme.
Kurti përmes një postimi në Facebook u shpreh se është zhvilluar një lojë e shkëlqyeshme sonte në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.
“Pak më shumë fat në fluturimin e topit, dhe rezultati do të ishte 5:1 në vend se 1:0. Urime futbollistëve të Kosovës dhe gjithë shqiptarëve për fitoren në këtë ndeshje të rëndësishme me Irlandën! Lojë e shkëlqyeshme sonte në stadiumin “Fadil Vokrri” në kryeqytet. Gëzuar”, shkroi ai./Klankosova.tv