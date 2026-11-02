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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë të ditur se Buxheti i vitit 2027 parasheh edhe pagën e 13-të për punonjësit që paguhen nga buxheti i shtetit, si dhe rritjen e vlerës së koeficientit të pagave në 120 euro.
Kurti ka sqaruar se këto dy masa do të realizohen në periudha të ndryshme të vitit.
Sipas tij, paga e 13-të do të jepet në pjesën e parë të vitit, ndërsa rritja e koeficientit do të hyjë në fuqi nga 1 korriku 2027.
“Sikurse sivjet, buxheti 2027, parasheh edhe në vitin tjetër, pagën e 13-të dhe krahas saj rritjen e koeficientit të pagave në 120 euro, nga data 1 korrik 2027.
Pra në pjesën e parë të vitit paga e 13-të, kurse në pjesën e dytë, rritje e pagës për të gjithë nëpunësit që marrin pagë nga buxheti.” /Klankosova.tv