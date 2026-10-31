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Kryeministri Albin Kurti, në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, ka folur për vrasjen e Arlindës dhe problemin më të thellë shoqëror që, sipas tij, lidhet me mendësinë patriarkale dhe mënyrën se si ende shihet pozita e gruas në shoqëri.
Kurti tha se kjo mendësi vazhdon ta konsiderojë gruan si pronë apo objekt, mbi të cilin burri mund të ushtrojë forcë, ndërsa pavarësinë e saj e sheh si mosbindje dhe vendimin për t'u larguar nga një marrëdhënie si cenim të autoritetit mashkullor.
“Vrasja e Arlindës na përballi edhe me një problem më të thellë, me një mendësi patriarkale e cila ende e konsideron gruan si pronë, apo objekt mbi të cilin burri mund të ushtrojë forcë, që pavarësinë e saj e sheh si mosbindje dhe vendimin për t'u larguar nga një marrëdhënie si cenim të autoritetit mashkullor”, deklaroi Kurti, transmeton Klankosova.tv.
Ai theksoi se ndryshimi i kësaj mendësie nuk mund të arrihet vetëm përmes ligjeve, por kërkon përballje të vazhdueshme në familje, shkolla, institucione dhe brenda vetë subjekteve politike.
“Kjo mendësi nuk ndryshon vetëm me ligje, por kërkon përballje të vazhdueshme në familje, në shkolla, në institucione dhe brenda vetë subjekteve tona politike”, u shpreh ai.
Kurti foli edhe për rëndësinë e edukimit të fëmijëve që nga mosha e hershme, duke bërë të ditur se do të rishikohen kurrikulat arsimore, nga edukimi parashkollor deri në të gjitha nivelet e tjera të arsimit.
“Ndryshimi duhet të fillojë shumë më herët, që në edukimin e fëmijëve. Do t'i rishikojmë edhe më tutje kurrikulat, duke filluar nga edukimi parashkollor e duke vazhduar në të gjitha nivelet e arsimit, ashtu që barazia, respekti për tjetrin, autonomia personale dhe zgjidhja e konflikteve pa dhunë të mësohen që në fëmijëri, në mënyrë të përshtatshme për secilën moshë”, tha shefi i qeverisë.
Ai kritikoi edhe mënyrën tradicionale të edukimit të vajzave dhe djemve, duke kërkuar rishikimin e roleve gjinore të trashëguara.
“Nuk mund të vazhdojmë t'i edukojmë vajzat që të jenë të dëgjueshme dhe të durueshme, ndërsa djemtë që të jenë patjetër dominues. Këto role të trashëguara duhet t'i shqyrtojmë me guxim”, u shpreh kryeministri./Klankosova.tv