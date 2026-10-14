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Kryeministri Albin Kurti ka bërë të ditur se do të marrë pjesë në ceremoninë e ndërrimit të komandës së KFOR-it.
Në mbledhjen e shtatë të qeverisë, Kurti shprehu mirënjohje për punën e deritanishme të gjeneral major, Ozkan Ulutashit, derisa tha se pret bashkëpunim të ngjashëm edhe me Roberto Vengorin, i cili nga sot pranon detyrën si komandat i KFOR-it në Kosovë, transmeton Klankosova.tv.
“Pas kësaj mbledhje do të marr pjesë në ceremoninë e ndërrimit të komandës së KFOR-it, dhe dua të shpreh falendërim të veçantë për bashkëpunimin e mirë dhe korrekt të komandantit të deritashëm, i pari që kishte dy mandate, Gjeneral Major, Ulutash, sikurse padyshim që pres bashkëpunim të ngjashëm edhe me komandantin që sot e pranon detyrën, Roberto Vengori”, u shpreh Kurti.