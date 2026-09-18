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Zyra e Kryeministrit tashmë ka njoftuar zyrtarisht për udhëtimin e Albin Kurtit drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ashtu siç raportoi Klan Kosova, Kurti do të marrë pjesë në margjinat e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Sipas njoftimit, qëllimi kryesor i takimeve do të jetë promovimi dhe forcimi i vlerave dhe interesave kyçe shtetërore të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Po ashtu, thuhet se Kurti do të takojë pjesëtarë të komunitetit shqiptar në ShBA, përfaqësues të shoqatave të diasporës dhe investitorë potencialë në ekonominë e Kosovës.
Në pamjet e siguruara nga Klankosova.tv shihet se me Kurtin në aeroplan janë edhe deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, si dhe kryetarja e Komunës së Preshevës, Ardita Sinani.
Klankosova.tv publikoi sot pamje ku Kurti shihej në Aeroportin e Vjenës. /Klankosova.tv