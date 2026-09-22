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Kryeministri Albin Kurti, gjatë qëndrimit në Nju-Jork ku po merr pjesë në punimet e Javës së Nivelit të Lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka takuar të martën kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenkoviq.
Sipas Kurtit, krahas sigurisë dhe mbrojtjes, fusha në të cilat tha se veçse kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm, “synojmë thellimin e marrëdhënieve ekonomike e tregtare”.
Në ndërkohë, ai ka prekur edhe çështjen e luftërave në ish-Jugosllavi, duke shtuar se “dihet mirëfilli se kush ka kryer krime në katër luftërat në ish-Jugosllavi”.
Kurti theksoi se vendimi i Speciales "është i pasaktë, i padrejtë dhe i rëndë".
“Si dy vende që kanë luftuar për çlirim e pavarësi nga i njëjti regjim, si ai i Millosheviqit, dihet mirëfilli se kush ka kryer krime në katër luftërat në ish-Jugosllavi. Lufta e drejtë e popullit të Kosovës ka qenë e pastër dhe çlirimtare karshi regjimit gjenocidal të Serbisë. Prandaj, theksova se aktgjykimi i Dhomave të Specializuara, përveçse i pasaktë, është i padrejtë dhe i rëndë”, theksoi Kurti në Facebook.
Për më tepër, kreu i qeverisë kosovare tha se “krahas mohimit e fshehjes së krimeve të kryera në Kosovë, Serbia vazhdon t’i mbajë të mbyllura dhe klasifikuara arkivat e saj, hapja e të cilave është thelbësore për zbardhjen e fatit të të zhdukurve me dhunë gjatë luftës, për të vërtetën dhe për drejtësinë”.
Në anën tjetër, ai tha se fqinji verior, “në mënyrë sistematike, vazhdon spastrimin etnik administrativ ndaj komunitetit shqiptar në Luginën e Preshevës nëpërmjet pasivizimit të adresave dhe përjashtimit nga institucionet”.
Në fund, kryeministri Kurti tha se “me Kroacinë kemi rritur bashkëpunimin ushtarak edhe në fushën e mbrojtjes, për çka shpreha vlerësimin tim në takim”.
“Duke theksuar rëndësinë e anëtarësimit të Kosovës në Kartën e Adriatikut, falënderova Kroacinë për mbështetjen e vazhdueshme dhe të palëkundur në procesin e integrimit evropian dhe euroatlantik, si dhe në përballjen me sfidat e përbashkëta të sigurisë në rajon”, theksoi kreu i ekzekutivit, Albin Kurti.