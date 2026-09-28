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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është parë sot duke dalë nga Kuvendi i Kosovës, dy orë para seancës plenare që është paraparë të nis në orën 11.
Në dalje nga parlamenti, ai u pyet për takimin e mbrëmshëm me kreun e PDK-së, Bedri Hamzën, por refuzoi të flasë.
Bashkë me Kurtin, nga Kuvendi drejt Qeverisë u pa duke shkuar, edhe ministri i Financave, Hekuran Murati, shkruan KP, transmeton Klankosova.tv.
Ky i fundit ka qenë pjesë e negociatave që shefi i Vetëvendosjes bënte me LDK-në për çështjen e presidentit.