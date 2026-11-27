Lajmet e fundit
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka mbërritur në Tiranë, ku do të marrë pjesë në punimet e Samitit të Ballkanit Perëndimor, që i kushtohet Planit të Rritjes për rajonin.
Në hyrje të samitit, Kurti është pritur nga kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama.
Kujtojmë se në Tiranë ka nisur samiti BE–Ballkani Perëndimor për Planin e Rritjes, me pjesëmarrjen e komisioneres europiane për Zgjerimin, Marta Kos.
Në hapje të takimit, kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë një moment vendimtar për rajonin dhe Europën, duke theksuar se qytetarët e Ballkanit Perëndimor duhet të përfitojnë që tani nga integrimi gradual në tregun e përbashkët europian.