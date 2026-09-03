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Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se marrëveshja politike e arritur me Lidhjen Demokratike të Kosovës ka marrë një “goditje të rëndë”, por sipas tij, ajo ende nuk është zhvlerësuar.
Gjithashtu, Kurti ka thënë se evitimi i zgjedhjeve bëhet kur të votohet Bekim Sejdiu për president të vendit.
I pyetur nëse do të ketë bisedime të reja me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku, Kurti ka deklaruar se marrëveshja përbën një sukses të dy subjekteve politike dhe se ende ekziston mundësia për shmangien e zgjedhjeve dhe forcimin e institucioneve.
“Marrëveshja politike që kemi arritur ka marrë një goditje të rëndë, mirëpo nuk është zhvlerësuar. Është sukses i madh i dy subjekteve tona politike dhe ata që e duan stabilitetin institucional, evitimin e zgjedhjeve, forcimin e shtetit e kanë shansin”, deklaroi Kurti, për Ekonomia Online.
Ai ka theksuar se nga kjo marrëveshje politike ka dalë edhe një emër konkret për kandidat, duke iu referuar profesorit Bekim Sejdiu.
Ndërkaq, Kurti ka refuzuar të deklarohet nëse do të ketë kandidat tjetër për president.