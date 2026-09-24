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Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ka dhënë detaje rreth asaj se çka u diskutua në drekën e organizuar në New York nga kryediplomatja e BE-së Kaja Kallas.
Në takim, Kurti shprehu qëndrimin e tij se Kosova nuk duhet të mbetet peng i fqinjit të saj verior.
Ai theksoi se Serbia po i mbron dhe shpërblen kriminelët dhe glorifikon ata që kryen krime kundër njerëzimit.
"Republika e Kosovës nuk duhet dhe nuk mund të mbetet peng i fqinjit të saj verior, shtetit që mbron e shpërblen kriminelët e këtij shekulli dhe glorifikon të tjerët që kryen krime kundër njerëzimit, krime lufte e gjenocid në fund të shekullit të kaluar, në luftërat e ish-Jugosllavisë. Sikurse, mohon e fsheh krimet dhe refuzon të bashkëpunojë në zbardhjen e të vërtetës për të zhdukurit me dhunë, duke pamundësuar drejtësinë. Ndërsa vijon me shkelje të të drejtave dhe spastrim etnik administrativ ndaj shqiptarëve në Luginën e Preshevës", ka deklaruar Kurti.