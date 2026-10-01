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Kryeministri Albin Kurti, në një konferencë të përbashkët me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e ka falënderuar të njëjtën për mbështetjen që ia ka dhënë Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Ai tha se që nga takimi i fundit i kryetares së KE-së, vendi ka shënuar përparim në shumë fusha, transmeton Klankosova.tv.
“Përderisa në rajonin tonë të Evropës Juglindore ka autokraci elektorale, tek ne ka demokraci elektorale. Zgjedhjet tona janë të lira, dhe po ato duhet të mbahen një herë në katër vjet, e jo dy herë në një vit”, u shpreh Kurti.
Pos tjerash, gjatë kësaj konference, Kurti foli për të arriturat e Kosovës përgjatë vitit të fundit.
Ai shtoi se Kosova është në një linjë me vlerat e Bashkimit Evropian.
“Ne i mbrojmë vlerat e Nenit 2 të Traktatit për Bashkim Evropian, dhe mbështetja e qytetarëve tanë për anëtarësim në BE mbetet më e larta në rajon, menjëherë pas Shqipërisë”, tha Kurti.
Shefi i qeverisë shtoi se gjatë takimit me presidenten e KE-së, i kërkoi anëtarësimin në Konventën për Transitin e përbashkët.
“I kërkova edhe integrimin e Kosovës në organizatat evropiane të standardizimit dhe në kornizën evropiane të akreditimit”, tha kryeministri./Klankosova.tv