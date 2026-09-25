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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur në takim lamtumirës ambasadorin jo rezident të Mbretërisë së Danimarkës në Kosovë, Christian Gronbech-Jensen.
Kurti tha se me ambasadorin danez bisedoi për marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve dhe forcimin e mëtejmë të tyre.
Ai shprehu mirënjohje për mbështetjen e Danimarkës dhe kërkoi avancimin e statusit të aplikimit të Kosovës për shtet kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Siç bëri të ditur Kurti në një postim në Facebook në takim u diskutua edhe për synimin strategjik të Kosovës për anëtarësim në NATO, si dhe për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit ekonomik e tregtar dhe rritjen e investimeve daneze në Kosovë.
Gjatë takimit u diskutua edhe për bashkëpunimin në fushat e drejtësisë, energjisë, arsimit dhe teknologjisë.