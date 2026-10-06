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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, pasi ka propozuar emrat e Glauk Konjufcës e Feride Rushitin, ka bërë thirrje edhe për gazetarët që kanë përcjellë konferencën e tij.
Ai u ka thënë gazetarëve që të mos i thërrasin Konjufcën e Rushitin, por sipas tij, ata duhet ta thërrasin kryetarin e PDK-së, Bedri Hamza, për të marrë qëndrimin e tij për propozimet e dy kandidatëve të rinj për president.
“Pas kësaj konference mos i thirrni Glaukun e Feriden, por ta pyesni Bedri Hamzën se çka mendon për propozimin tonë. Mandej me Glaukun e Feriden flas unë. Ju flsini me Bedri Hamzën se s’po mundem ta takoj. Unë ju besoj juve si ndërmjetësues”, ka ironizuar Kurti. /Klankosova.tv