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Kuvendi i Kosovës ka miratuar në lexim të parë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Nga Kuvendi po raporton gazetarja e Klan Kosova, Qëndresa Tërshani, teksa tha se, kreu i PDK-së, Bedri Hamza, ka dalë nga salla.
Hamza pritet të takohet sërish sot me kryeministrin Albin Kurti.
Se një takim tjetër pritet të zhvillohet gjatë ditës, e ka konfirmuar edhe Kurti gjatë fjalimit të tij në seancë, duke thënë se do të takohen për të arritur një marrëveshje.
Tash e disa ditë, Kurti dhe Hamza kanë zhvilluar takime lidhur me çështjet që janë në fokus të institucioneve, përfshirë Projektligjin për Specialen dhe zgjedhjen e presidentit.