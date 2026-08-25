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Publikimi i dosjes së Prokurorisë Speciale të aktakuzës ndaj Fatmir Shehollit për spiunazh për Serbinë, ishte temë diskutimi në emisionin “Jehona Politike” në Klan Kosova.
Të ftuarit diskutuan pjesë të aktakuzës, teksa u ndalën edhe te pjesa ku përmendet kryeministri në detyrë, Albin Kurti.
“Sa i përket Albin Kurtit, nëse është i rekrutuar i Serbisë, besomni edhe ajo zbulohet. Unë për vete kam dyshime. Nuk është i rekrutuar”, thotë opinionisti Azdren Shala.
Gazetari Shkumbin Kajtazi tha se Kurtit nuk mund t’i thuhet i padijshëm.
Vullnet Krasniqi, duke u ndalur te aktakuza ndaj Shehollit, tha se është tentuar që dokumenti ku përmendet Kurti të përkthehet e t’u dërgohet mediave.
“Ky dokument i është dërguar më 2024 Shehollit, me qëllim që me u përkthy dhe me iu dërgua mediave për të komprometuar zotin Kurti”, thotë Krasniqi.
Ndërkaq, gazetarja e Klan Kosova, Qendresa Tërshani, tha se Sheholli ka treguar se ku e ka dërguar atë dokument, persona të cilët, sipas saj, nuk kanë qenë punonjës të mediave.
Shala ndërkaq tha se nëse aktakuza ndaj Shehollit është bazë e mjaftueshme dyshimi “se Kurti eventualisht është i rekrutuar, kjo përbën rrezik për sigurinë nacionale. Duhet të hetohet”.
Krasniqi ndërkaq tha se nëse Kurti do të ishte i rekrutuar nga BIA serbe, do të zbulohej nga AKI-ja.
Gazetarja e Klan Kosova, Qëndresa Bellagoshi, tha se pavarësisht pozitave, secili do të duhej të hetohej e intervistohej, “pa e lidhur këtë as me Kurtin e as me këdo tjetër”.
“Cilido që të jetë emri, duhet të hetohet, edhe nëse në një pozitë të lartë, e veçanërisht nëse është në pozitë të lartë”, u shpreh Bellagoshi.