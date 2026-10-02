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Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, dhe kreu i PDK-së, Bedri Hamza, pritet të takohen sot.
Siç mëson Klankosova.tv nga burimet e veta, takimi do të zhvillohet pasditen e kësaj të premteje.
Ndërsa në fokus të diskutimeve pritet të jenë projektligji për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe çështja e zgjedhjes së presidentit.
Shefi i ekzekutivit, Albin Kurti, tashmë ka konfirmuar se ka nisur komunikimet për një zgjidhje në këto ditë vendimtare.
Ndërkohë, që për zgjedhjen e presidentit kanë mbetur edhe pesë ditë afat.
Se cili do të jetë epilogu i takimit mes dy liderëve partiakë pritet të shihet pas zhvillimeve të sotme. /Klankosova.tv