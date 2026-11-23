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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në 27-vjetorin e Shërbimit Korrektues të Kosovës, foli për të arriturat e këtij institucioni gjatë këtyre viteve.
Teksa u krekos për përparimin në ShKK, Kurti tha natyrisht se burgu nuk është një vend i mirë, por është i domosdoshëm për mbrojtjen e shoqërisë, transmeton Klankosova.tv
“Gjatë këtyre viteve, SHKK-ja ka shënuar përparim të rëndësishëm në profesionalizmin e stafit, avancimin e legjislacionit, modernizimin e infrastrukturës, forcimin e sigurisë dhe zgjerimin e programeve të rehabilitimit.
Natyrisht që burgu nuk është i mirë, por është i domosdoshëm për ta mbrojtur shoqërinë. I burgosuri apo i paraburgosuri e humbet lirinë, por asnjëherë të drejtat, të cilat mbrohen e respektohen nga të gjithë ne bashkë dhe nga secili prej jush, pavarësisht funksionit që ka.” /Klankosova.tv