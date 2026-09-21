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Gjatë qëndrimit në New York, kryeministri Albin Kurti, bashkë me delegacionin, familjen Bytyqi, kryebashkiaken e Fairview City, Violetta Berisha, përfaqësues të Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane dhe pjesëtarë të komunitetit shqiptaro-amerikan, bëri homazhe dhe vendosi lule të freskëta te varrezat e tre vëllezërve Ylli, Agron dhe Mehmet Bytyqi, të vrarë nga aparati shtetëror serb më 1999.
“Ylli, Agroni dhe Mehmeti janë tre dëshmorë të kombit, janë tre shqiptarë, janë tre amerikanë, janë tre luftëtarë të lirisë, të cilët sakrifikuan gjithçka për lirinë që ne e gëzojmë dhe për shtetin që ne e kemi”, tha Kurti, transmeton Klankosova.tv.
Sipas njoftimit, ai theksoi se 27 vjet pas përkundër që dihet e vërteta ende mungon drejtësia, për vrasjen mizore të tre vëllezërve Bytyqi, luftëtarëve të Batalionit Atlantiku.
Në njoftim thuhet po ashtu se Ilir Bytyqi, vëllai i Yllit, Agronit dhe Mehmetit falënderoi Kurtin për vizitën dhe homazhet, duke thënë se prania e tij është tejet domethënëse për familjen.
“Faleminderit që i nderoni ata me praninë tuaj duke treguar se edhe pas shumë vitesh jeta dhe sakrifica e tyre vlen. Zoti ju bekoftë të gjithëve”, tha Bytyqi.