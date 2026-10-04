Lajmet e fundit
Aurora dhe Kushtrimi i kanë dhënë fund beqarisë, duke kurorëzuar dashurinë e tyre në një ceremoni të veçantë.
Çifti i ka thënë “po” njëri-tjetrit në një ambient të bukur të rrethuar nga natyra, në praninë e familjarëve të tyre, transmeton Klankosova.tv.
Ceremonia është zhvilluar në një atmosferë intime dhe të ngrohtë, me familjarët pranë çiftit në këtë ditë të rëndësishme.
Pas momenteve tradicionale të marrjes së nuses, Aurora dhe Kushtrimi tashmë kanë nisur zyrtarisht një kapitull të ri së bashku.