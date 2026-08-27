Lajmet e fundit
Aktiviteti seksual është pjesë normale e jetës, por në raste të caktuara mund të shoqërohet me rreziqe për shëndetin, veçanërisht kur mungojnë masat mbrojtëse ose nuk tregohet kujdes gjatë marrëdhënieve seksuale.
Infeksionet seksualisht të transmetueshme
Marrëdhëniet seksuale vaginale, anale ose orale pa mbrojtje mund të rrisin rrezikun e transmetimit të infeksioneve seksualisht të transmetueshme (IST), përfshirë HIV-in, klamidien, gonorrenë, sifilizin dhe HPV-në.
Shtatzënia e padëshiruar
Marrëdhëniet seksuale pa përdorimin e një metode efektive kontraceptive mund të çojnë në shtatzëni të paplanifikuar.
Infeksionet urinare
Gjatë marrëdhënieve seksuale, bakteret mund të depërtojnë në uretrë dhe të shkaktojnë infeksione të traktit urinar. Ky problem është veçanërisht i zakonshëm te gratë dhe mund të shoqërohet me djegie gjatë urinimit, nevojë të shpeshtë për të urinuar ose shqetësime në pjesën e poshtme të barkut.
Dhimbje dhe lëndime fizike
Marrëdhëniet e ashpra, fërkimi i tepërt ose mungesa e lubrifikimit të mjaftueshëm mund të shkaktojnë irritim, ënjtje, dhimbje apo çarje të vogla të indeve gjenitale. Nëse shfaqet dhimbje e fortë ose gjakderdhje, aktiviteti duhet të ndërpritet dhe të kërkohet këshillë mjekësore.
Reaksionet alergjike
Disa persona mund të kenë reaksione ndaj lateksit të prezervativëve ose ndaj përbërësve të lubrifikantëve. Këto reaksione mund të shkaktojnë skuqje, kruajtje, djegie ose irritim të lëkurës.
Ekspertët theksojnë se përdorimi i prezervativëve, kontracepsioni i përshtatshëm, testimi për IST dhe komunikimi mes partnerëve janë ndër mënyrat kryesore për të reduktuar rreziqet që lidhen me aktivitetin seksual.