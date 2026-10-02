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Instituti Hidrometeorologjik ka bërë me dije se, sipas tendencave aktuale të parashikimeve, më 9 dhe 10 tetor pritet një ndryshim i kushteve atmosferike, me mundësi për reshje shiu në gjithë territorin.
Po ashtu, në vise të larta, pritet të ketë edhe reshje bore.
“Në viset e larta mbi 1200m lartësi mbidetare, paraqiten kushte për reshje bore. Ky është një lajm i mirë, veçanërisht për bujqësinë dhe përgatitjen e tokës, pas periudhës së thatë. Megjithatë, sasia dhe shpërndarja e reshjeve do të jenë më të qarta me afrimin e këtyre datave”, njoftoi IHMK.