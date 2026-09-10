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Të përzierat në mëngjes janë jashtëzakonisht të zakonshme gjatë shtatzënisë, me rreth 70% të grave shtatzëna që e përjetojnë atë në një formë të caktuar. Ndërsa përvoja është individuale, hulumtimet kanë identifikuar modele të caktuara rreth asaj se kur ndodh më shpesh të përzierat dhe kush është më e prirur ndaj tyre.
Ndërsa disa gra përjetojnë vetëm shqetësime të rastit dhe të lehta, të tjerat kanë simptoma të rënda që përfshijnë të vjella. Ky fenomen zakonisht nuk është i rrezikshëm për gruan shtatzënë ose foshnjën e saj, dhe simptomat zakonisht zhduken deri në fund të tremujorit të parë, shkruan Parents.com.
Kur fillojnë të përzierat në mëngjes?
Sipas Kongresit Amerikan të Obstetërve dhe Gjinekologëve (ACOG), simptomat e të përzierave në mëngjes mund të shfaqen që në javën e pestë të shtatzënisë. Kjo është vetëm disa javë pas ngjizjes, ose rreth një javë pas mungesës së ciklit për gratë me një cikël të rregullt 28-ditor. Megjithatë, shumica e grave shtatzëna përjetojnë të përziera për herë të parë në mes të tremujorit të parë, më shpesh rreth javës së gjashtë ose të shtatë, transmeton Klankosova.tv.
Nëse hyni në tremujorin e dytë pa simptoma, ndoshta nuk jeni të prirur ndaj të përzierave në mëngjes. "Si rregull, të përzierat nuk fillojnë pas 14 javësh", shpjegon Dr. Michele Hakakha, një gjinekologe në Beverly Hills. Disa gra nuk përjetojnë fare të përziera në mëngjes, gjë që është gjithashtu plotësisht normale. Është e mundur të kesh një shtatzëni të shëndetshme pa të përziera dhe të vjella.
Simptomat e të përzierave në mëngjes
Të përzierat në mëngjes manifestohen në mënyra të ndryshme, por simptomat më të zakonshme përfshijnë një ndjesi të stomakut të shqetësuar, një ndjesi të përgjithshme të të përzierave të ngjashme me të përzierat e detit dhe humbje të oreksit. Ju gjithashtu mund të përjetoni dëshirën për të vjella ose thjesht të vjella, si dhe ndjeshmëri të rëndë ndaj ushqimeve dhe aromave të caktuara, transmeton Klankosova.tv.
Çfarë i shkakton të përzierat në mëngjes?
Shkencëtarët ende nuk kanë një përgjigje të plotë për pyetjen se çfarë i shkakton të përzierat në mëngjes dhe pse disa gra shtatzëna përjetojnë shqetësim të lehtë ndërsa të tjerat vjellin. Teoria kryesore lidh të përzierat dhe të vjellat me një rritje të papritur të hormoneve si hCG, estrogjeni dhe GDF-15, dhe supozohet se disa njerëz janë thjesht më të ndjeshëm ndaj këtyre ndryshimeve hormonale.
Disa studiues besojnë se të përzierat në mëngjes mund të jenë një mekanizëm i dobishëm që mbron fetusin duke nxjerrë jashtë substancat potencialisht toksike nga trupi i nënës. Kjo mund të shpjegojë gjithashtu shfaqjen e neverive ndaj ushqimeve ose aromave të caktuara që nuk ishin problem para shtatzënisë.
Është e rëndësishme të theksohet se, pavarësisht emrit, të përzierat në mëngjes nuk ndodhin ekskluzivisht në mëngjes, por mund të ndodhin në çdo kohë të ditës. Shkaktarët mund të jenë të ndryshëm, nga aromat dhe ushqime të caktuara deri te nxehtësia dhe stresi.
Lidhja midis të përzierave dhe gjinisë së fëmijës
Besohet gjerësisht se të përzierat më të rënda tregojnë se po mbani një vajzë, dhe duket se ky nuk është vetëm një mit. Një studim i madh i kontrolluar tregoi se gratë shtatzëna që mbanin një fetus femër kishin të përziera dukshëm më të theksuara sesa ato që mbanin një mashkull. Hormonet mund të luajnë përsëri një rol kyç.
Në fakt, gratë që mbajnë një vajzë kanë nivele më të larta të hormoneve në gjakun e tyre që shoqërohen me të përziera, siç është hCG. Prandaj, format më të rënda të të përzierave në mëngjes mund të ndodhin edhe tek gratë shtatzëna me nivele natyrshëm më të larta të hCG, siç janë ato që mbajnë binjakë ose shumëfish.
Kur ndalen simptomat?
Shumica e grave shtatzëna përjetojnë më të keqen e të përzierave në mëngjes relativisht herët në shtatzëninë e tyre. Simptomat zakonisht janë më të theksuara rreth javës së nëntë. Përmirësimi ndihet më shpesh deri në fund të tremujorit të parë, dhe simptomat zakonisht zhduken rreth javës së 14-të.
Vetëm një përqindje e vogël e grave përjetojnë të përziera dhe të vjella gjatë gjithë shtatzënisë së tyre. Më pak se 3% e grave shtatzëna zhvillojnë hyperemesis gravidarum (HG), një formë shumë e rëndë e të përzierave në mëngjes.
Nëse të përzierat nuk ndalen, duhet të konsultoheni me një mjek. HG është një gjendje dobësuese që ndonjëherë kërkon shtrim në spital dhe terapi intravenoze. Simptomat e HG përfshijnë të përziera me të vjella ekstreme, humbje peshe, dehidratim me çrregullime të elektroliteve, pamundësi për të mbajtur ushqimin dhe pijet nën kontroll, dhe të përziera që nuk zhduken.
Ju gjithashtu duhet të vizitoni mjekun tuaj nëse të përzierat në mëngjes ndalen papritur gjatë tremujorit të parë. Ndërsa kjo mund të mos nënkuptojë se ka një problem, është një gjendje që duhet të monitorohet.
Si të lehtësoni të përzierat
Ekzistojnë disa metoda për të lehtësuar simptomat. Rekomandohet të shmangni ushqimet, pijet dhe aromat që shkaktojnë të përziera dhe të hani disa vakte më të vogla gjatë gjithë ditës në vend të tre vakteve të mëdha. Ushqimet që qetësojnë stomakun, të tilla si biskotat e kripura, çaji i xhenxhefilit ose karamelet e tharta, gjithashtu mund të ndihmojnë.
Është e rëndësishme të qëndroni të hidratuar dhe të shmangni shtrirjen menjëherë pas ngrënies. Nëse kurat shtëpiake nuk ndihmojnë, duhet të flisni me mjekun tuaj.