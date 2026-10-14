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Humbja e rastit e oreksit nuk është e pazakontë. Stresi, lodhja, një virus ose ilaçe të caktuara mund ta zvogëlojnë përkohësisht dëshirën tuaj për të ngrënë.
Megjithatë, nëse humbja e oreksit zgjat më shumë, shoqërohet me humbje peshe të pashpjegueshme ose ndodh me simptoma të tjera, është e rëndësishme të vizitoni një mjek.
Kur është humbja e oreksit shkak për shqetësim?
Një ulje e oreksit zakonisht nuk është shenjë e një sëmundjeje serioze. Mund të ndodhë për shkak të dispepsisë, ankthit, depresionit, infeksioneve ose efekteve anësore të ilaçeve. Megjithatë, ndonjëherë shoqërohet me sëmundje të sistemit tretës, çrregullime hormonale ose probleme të tjera shëndetësore.
Rekomandohet një ekzaminim mjekësor nëse humbja e oreksit zgjat më shumë se një ose dy javë, veçanërisht nëse nuk mund të shpjegohet me një ndryshim në rrethanat e jetës ose një sëmundje të përkohshme, transmeton Klankosova.tv.
Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet humbjes së paqëllimshme të peshës, lodhjes së rëndë, dhimbjeve të shpeshta të barkut, të përzierave të zgjatura, ndryshimeve në jashtëqitje ose një ndjesie plotësie pas vetëm disa kafshatave.
Nëse shfaqet gjak në jashtëqitje së bashku me humbjen e oreksit, ekzaminimi nuk duhet të shtyhet. Jashtëqitja e zezë, si katran, gjakderdhja e rëndë, dhimbja e fortë e barkut ose shenjat e dehidrimit të rëndë kërkojnë vlerësim të menjëhershëm mjekësor, shkruan Index.hr.
Nuk është vetëm sasia e ushqimit që ka rëndësi
Një shenjë për të cilën duhet të keni kujdes është një ndryshim në zakonet tuaja të zakonshme të të ngrënit. Një person që më parë hante normalisht, por tani ndihet i ngopur shpejt ose anashkalon rregullisht vaktet sepse nuk ndihet i uritur, duhet të marrë në konsideratë se çfarë po e shkakton këtë ndryshim.
Në varësi të simptomave tuaja, mjeku juaj do të përcaktojë nëse nevojiten analiza gjaku, një ekzaminim i sistemit tretës ose diagnostikime shtesë.