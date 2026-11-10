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Si duket mëngjesi juaj? Ndoshta e shtyni alarmin disa herë, pastaj nxitoni të visheni, të përgatitni fëmijët për në shkollë dhe të shkoni në punë. Mëngjesi është shpesh viktima e parë në këtë kaos. Para se ta kuptoni, tashmë ka kaluar mesdita. Ndërsa nuk ka një rregull universal për kohën ideale për të ngrënë mëngjes, ka disavantazhe nëse prisni rregullisht deri në mesditë për të ngrënë vaktin tuaj të parë, sipas Eating Well.
Pse mëngjesi pas mesditës nuk është ideal
Kur e shtyni vaktin tuaj të parë deri në pasdite, orët pa ushqim mund të çojnë në uri ekstreme dhe madje edhe në ankth. Kjo e bën më të vështirë zgjedhjen dhe ngrënien e një vakti të ekuilibruar. "Kur prisni deri në mesditë për të ngrënë vaktin tuaj të parë, mund të ndiheni tashmë të shqetësuar, të paduruar dhe të shpërqendruar, dhe madje mund të ndiheni të marramendur. Në atë gjendje, ka më shumë të ngjarë të merrni çfarëdo që ju përshtatet në vend që të merrni kohë për të përgatitur një vakt të ekuilibruar", thotë dietologia e regjistruar Bonnie Taub-Dix.
Hulumtimet tregojnë se njerëzit që nuk hanë mëngjes tre ose më shumë herë në javë kanë tendencë ta kompensojnë atë duke ngrënë më shumë më vonë gjatë ditës, transmeton Klankosova.tv.
Mund t'ju mungojnë lëndë ushqyese të rëndësishme
Mëngjesi nuk ka të bëjë vetëm me frenimin e urisë, por është gjithashtu një mundësi për të marrë lëndë ushqyese kryesore. “Mëngjesi është një mundësi e shkëlqyer për të marrë lëndë ushqyese thelbësore që shumë njerëzve u mungojnë, duke përfshirë fibrat, kalciumin, vitaminën D dhe kaliumin. Ushqime si kosi grek, drithërat e plota, frutat dhe vezët mund t'ju japin një fillim të mirë ushqyes për ditën”, thotë Bannan.
Anashkalimi i mëngjesit ose shtyrja e tij deri në drekë mund ta bëjë më të vështirë marrjen e mjaftueshme të këtyre lëndëve ushqyese. Studimet tregojnë se njerëzit që anashkalojnë rregullisht mëngjesin kanë tendencë të konsumojnë më pak folat, kalcium, hekur dhe vitamina A, C dhe D, dhe nuk i kompensojnë gjithmonë këto lëndë ushqyese më vonë.
“Kjo sepse anashkalimi i një vakti do të thotë një mundësi më pak për të marrë ato lëndë ushqyese. Për disa njerëz, mëngjesi është thelbësor për të marrë të gjitha lëndët ushqyese që u nevojiten”, shton Taub-Dix.
Mund të ndikojë në shëndetin tuaj tretës
Nëse prisni shumë gjatë për të shkuar në banjo në mëngjes, anashkalimi i mëngjesit mund të jetë një arsye. “Një vakt në mëngjes mund të ndihmojë në fillimin e sistemit tuaj tretës, gjë që ndihmon me lëvizjet e rregullta të zorrëve dhe shëndetin e përgjithshëm të zorrëve”, thotë Elizabeth Shaw, M.D., një dietologe e regjistruar dhe trajnere personale e çertifikuar.
Kjo është pjesërisht për shkak të refleksit gastrokolik, i cili stimulon lëvizjen në zorrën e trashë pas ngrënies. Ky reagim është më i fortë në mëngjes, kështu që mëngjesi mund të nxisë tretjen. Ushqimet e zakonshme të mëngjesit, si tërshëra e pasur me fibra dhe kosi i pasur me probiotikë, ofrojnë lëndë ushqyese dhe baktere të dobishme që mbështesin një mikrobiomë të shëndetshme të zorrëve, thotë Shaë.
"Kur i anashkaloni rregullisht këto ushqime dhe nuk i rimbushni ato më vonë, mund të humbisni përfitime të rëndësishme për shëndetin e zorrëve. Zorra juaj luan një rol në gjithçka, nga lëvizjet e rregullta të zorrëve deri te metabolizmi, funksioni imunitar dhe inflamacioni", shton ajo.
Kur duhet të hani mëngjes
Orari, oreksi dhe nevojat e secilit janë të ndryshme, kështu që nuk ka një kohë të përsosur për mëngjes. Megjithatë, nutricionistët në përgjithësi bien dakord se qëllimi duhet të jetë të hani mëngjes brenda një ose dy orësh nga zgjimi, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv.