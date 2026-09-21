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Vajza e djemë të lindur në liri, të hënën dolën në rrugë për ta ngritur zërin ndaj padrejtësisë që iu bë çlirimtarëve.
Nën organizimin e Parlamentit Studentor të Universitetit të Prishtinës, mijëra të rinj u rreshtuan në marshin kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale ndaj katër ish-pjesëtarëve të UÇK-së.
U nisën nga Qendra e Studentëve dhe morën drejtimin për në sheshet e kryeqytetit, të shoqëruar nga këngët.
Jehona e kërkesave të tyre për drejtësi u përhap nëpër qendër të Prishtinës.
Para fjalimeve të organizatorëve, e bija e Salih Mustafës, së bashku me të rinj të tjerë, lëshoi pëllumba në qiell, si simbol i paqes që ende e presin.
Për ta, asnjë aktgjykim nuk mund ta lëkundë bindjen e brezit që u rrit në liri.
Mesazhi i përbashkët, sipas organizatorëve, ishte arsyeja që i nxori në një vend.
Në një zë, turma përsëriti të njëjtën kërkesë.
E për një të moshuar që e ndoqi nga afër marshin, ajo që iu shfaq para syve ishte një pamje që e preku thellë.
Ata thanë se do të organizojnë edhe veprime të tjera që lidhen me luftën e fundit në vend, ndërsa presin qëndrimin dhe përkrahjen e aleatëve ndërkombëtarë.