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Ka përfunduar tashmë protesta e studentëve në Prishtinë, të cilët po kundërshtojnë vendimin dënues të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Organizatori i kësaj proteste, Flon Kastrati, në një prononcim për gazetaren e Klan Kosova, Sala Gashi, tha se sot u bënë bashkë studentë të të gjitha komunave të Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
“Në ballë të protestës është thirrja për unitet kombëtar, pra të bashkohet i gjithë populli, të gjitha partitë politike. Në rend të dytë e kemi vazhdimin e mbështetjes financiare për ish-krerët e UÇK-së. Pika e tretë është thirrja e organizatave ndërkombëtare për hetim, pika katër është një farë koordinimi mes akterëve rinor”, tha Kastrati për pikat kryesore të protestës.
Ai theksoi se protesta është paqësore dhe asnjëherë politike.