Lajmet e fundit
Ditën do mblidhen nëpër shesh të komunave, e në mbrëmje adresë do ta kenë kryeqytetin.
E premta e 25 shtatorit është planifikuar të jetë kësisoj nga Organizata e Veteranëve të Luftes, të cilët njoftuan që do të organizojnë protesta në komuna ku kanë degë, e në Prishtinë do t`i bashkohen asaj që po mbahet çdo natë nga ora 21.
Protestë, veçse nga organzatorë të tjerë, u ftua edhe për 1 tetor për të kundërshtuar vendimin dënues që Gjykata Speciale e dha për kryesorët e UÇK-së.
Këta kërkuan me patjetër që qeveria të ketë një stategji për mbrojtjen e tyre, derisa paraljamëruan edhe një peticion.
Përfaqësuesit e platformes ‘Liria ka Emer’ deklaruan që në protesta do të dëgjohet zëri i qytetarëve, e politikanët nuk do të ftohen.
Por, pikërisht për këta të fundit dikush pati një kërkesë. Qendra Gjenocidi në Kosovë-Plagë e hapur, të martën kërkoi udhëheqësve të shtetit të shpallin gjendjen e jashtëzakonshme.
Paralajmëruan edhe rreziqe të tjera.
Këta publikuan edhe memorandumin për shpalljen e kësaj gjendjeje, i njejti thanë se do t`i dorëzohet liderëve të shtetit e edhe të partitë opozitare.
Për më shumë ndiqeni kronikën më poshtë: