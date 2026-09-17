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Një fëmijë i raportuar i humbur në zonën përreth Aeroportit të Kukësit është gjetur dhe kthyer i sigurt te familja, pas një operacioni kërkim-shpëtimi gjatë natës.
Ngjarja u raportua në mesnatën e 16 shtatorit 2026, kur Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës (ShKShMK) u kontaktua urgjentisht nga Drejtoria e Qarkut Kukës për t’iu bashkuar kërkimeve.
Pas marrjes së njoftimit, ekipet e ShKShMK-së u mobilizuan dhe iu bashkuan operacionit në terren, në koordinim me autoritetet dhe ekipet lokale të angazhuara në kërkim, transmeton Klankosova.tv.
Pas kërkimeve intensive, fëmija u lokalizua me sukses dhe iu dorëzua familjes në gjendje të sigurt.
Operacioni nxjerr në pah rëndësinë e reagimit të shpejtë dhe bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe ekipeve të specializuara në raste të emergjencave dhe personave të humbur.
Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës ka falënderuar të gjitha ekipet, institucionet dhe personat e përfshirë në operacion për bashkëpunimin dhe përkushtimin e treguar.